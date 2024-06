Kraków. Byliśmy na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Niewybuchy na pętli Mistrzejowice

Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji „Rondo Młyńskie”, etap z komorą rozjazdu dla kolejnych etapów KST i wyjście W6. Wykonane zostały też platformy robocze odcinka tunelu północnego wzdłuż ulicy Lublańskiej. Dodatkowo prowadzono prace zbrojarskie płyty stropowej górnej wyjścia W1 dla stacji „Rondo Polsadu”.

Ponadto, trwa liczna przebudowa sieci podziemnych, przełożono już cześć magistrali ciepłowniczej, wodnej oraz położono kilometry nowej infrastruktury teletechnicznej, gazowej, energetycznej.

– Budowa linii do Mistrzejowic to strategiczna inwestycja infrastrukturalna. Realizacja tego zadania w modelu PPP to wzór do naśladowania dla innych miast. Prace są zaawansowane, przebiegają zgodnie z harmonogramem – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg miasta Krakowa.