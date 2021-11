Kraków. Cyfrowe czytanie w bibliotece na Rajskiej. Ponad 100 tysięcy e-booków w zasobach biblioteki

- Taki zakup pozwala stworzyć kompleksową i zróżnicowaną ofertę biblioteczną, zaspokajającą wymagania naszych użytkowników – mówi Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.

W ramach działań pilotażowych czytelnicy biblioteki na Rajskiej od 5 listopada mają możliwość skorzystania z bezpłatnej oferty dostępu do platform Ebookpoint BIBLIO, EmpikGo, Legimi oraz IbukLibra.

Ebookpoint BIBLIO - Multimedialna Biblioteka Cyfrowa jest platformą, która oprócz ebooków i audiobooków oferuje dostęp do video-kursów. Udostępnia ponad 32 000 publikacji, w tym pochodzące z wydawnictw tworzących wydawniczą Grupę Helion SA. Jest to różnorodny zbiór publikacji cyfrowych dostarczających wiedzy zwłaszcza z obszaru IT i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, programowania, HR, prawa, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Zasób ten może być też niezwykle pomocny do nauki języków obcych oraz rozwijania osobistych zainteresowań i pasji (poradniki z różnych dziedzin).