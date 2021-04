Kraków. Część mieszkańców nie chce psiego wybiegu na najlepszej górce do zimowego szaleństwa. Przygotowali w tej sprawie petycję

W petycji czytamy:

"Rozumiemy, że właściciele psów chcieliby mieć teren ogrodzony gdzie swobodnie mogliby puszczać swoje czworonogi nie obawiając sie mandatu. Nie rozumiemy jednak dlaczego wybieg ma powstać na jedynej górce, naturalnym wzniesieniu na którym od kilkudziesięciu lat dzieci jeżdżą na sankach."

Do tej pory podpisało ją ok. 420 osób.

Ludzi nie stać na zimowe wyjazdy

Planty Mistrzejowickie dla mieszkańców okolicznych osiedli są bardzo ważnym terenem zielonym. Miejsce to jest bardzo zadbane i spełnia wiele funkcji. Są tam boiska, skatepark, alejki do spacerów, ławeczki do odpoczynku i wspaniały teren do zjeżdżania na sankach czy poleżenia na kocu latem. Nieczęsto w ostatnich latach mamy śnieg, ale np. w tym roku był i dzieci miały prawdziwą frajdę. Wielu ludzi nie stać na zimowe wyjazdy i osiedlowe "górki" to jedyna możliwość do skorzystania z sanek.