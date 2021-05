Kraków. Członkowie małopolskiego KOD-u spacerowali i przypominali o 17. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

W siedemnastą rocznicę dołączenia Polski do grona krajów Unii Europejskiej Małopolski Komitet Obrony Demokracji zorganizował spacer pod błękitnym niebem oraz niebieskimi i gwieździstymi flagami. "Świętujmy, bo należy świętować zwycięstwa, a dzień wstąpienia do Unii Europejskiej to bez wątpienia jeden z najlepszych dni w historii Polski" - napisali organizatorzy wydarzenia. Zobaczcie, jak świętowano siedemnastą rocznicę wstąpienia Polski do UE.