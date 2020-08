Kraków. Cztery przedpremierowe filmy na koniec wakacji w Kinie Pod Baranami

Głębokie poczucie krzywdy ma także Anja - główna bohaterka norweskiej "Nadziei", u której zdiagnozowany zostaje nieoperacyjny rak mózgu. Wspólnie z wieloletnim partnerem (w tej roli Stellan Skarsgård), kobieta stara się na nowo zorganizować swoje życie oraz skupić na tym, co jest naprawdę ważne.

środa, 2 września, godz. 21.15

NADZIEJA | HÅP

reż. Maria Sødahl, Norwegia 2020, 126’

czwartek, 3 września, godz. 21.15

A POTEM TAŃCZYLIŚMY | AND THEN WE DANCED

reż. Levan Akin, Francja/Gruzja/Szwecja 2019, 113’

BILETY:

24 zł (normalny)

17 zł (student)