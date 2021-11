Kraków. Czy uda się ozdobić miasto na święta? Jest decyzja! Piotr Rąpalski

Kraków wybiera nową firmę, która będzie przez dwa lata tworzyć dekoracje świąteczne na ulicach miasta. Wybrała tę, która wyceniła swoje prace na ok. 4,5 mln zł. Droższa firma odwołała się jednak od tej decyzji. Urzędnicy długo nie mogli zlecić rozpoczęcia ozdabiania miasta do czasu zakończenia procedury przetargowej. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. Właśnie KIO zdecydowało przyznając rację urzędnikom. Ci szykują się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą i rozstawiania nowych dekoracji. A my pytamy - co ze starymi ozdobami, tańszymi - czy są alternatywą, aby nie było świątecznej wpadki...