Kraków. Droga pod oknami mieszkańców, w miejsce drzew i parkingu. Protestujący piszą do prezydenta Majchrowskiego

Mało zieleni, droga pod oknami - mieszkańcy protestują

Ogromne kontrowersje wokół planu miejscowego dla terenów w rejonie ulic Rakowickiej oraz Wita Stwosza. Jego zapisy od początku budzą sprzeciw m.in. wśród ekologów z Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody. Podczas składania uwag do dokumentu zwracali uwagę, że przewiduje on drastycznie mało terenów zielonych - okazuje się, że jedynie nieco ponad hektar gruntów ma pozostać niezabudowanych - to zaledwie ponad 2 proc. całej powierzchni (ponad 22 hektary), jaką ma objąć plan. Teraz okazuje się, że wątpliwości jest więcej. Szczególnie jeśli chodzi o nową drogę, która ma biec tuż pod oknami mieszkańców osiedli Novum oraz Bryksy. Do swoich mieszkań dojeżdżają wąską, osiedlową drogą, jej szerokość to ok. 4,5 metrów. W przyszłości może zostać rozbudowana miejscami nawet do... 18 m! Tak przewiduje aktualny projekt planu, który oburza mieszkańców. Swój sprzeciw wyrazili w petycji, która została wysłana do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.