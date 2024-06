Kraków. Drogowy armagedon i korki w Tyńcu. Wszystko przez remont ulicy Bogucianka. Objazd to prawdziwa wyprawa!

"Prosimy o pilna interwencję tak aby mieszkańcy Tyńca w Krakowie mogli poruszać się i przejechać. Nadmieniam, że aby dojechać do innej części Krakowa mamy objazdy wyznaczone przez Skawinę, czyli musimy jechać z Krakowa do Krakowa wyjeżdżając z miasta i jadąc przez inne miasto" - pisze nasz Czytelnik.

Faktycznie "objazd" to prawdziwa wycieczka...

W poniedziałek, 10 czerwca br., ok. godz. 07.00 ul. Bogucianka została zamknięta dla ruchu ogólnego – od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Podczas tego etapu, wykonawca przystąpi do prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu oraz elementów pasa drogowego. Z zamkniętego fragmentu będą mogły korzystać pojazdy budowy oraz mieszkańcy posesji zlokalizowanych wzdłuż zajętego odcinka drogi. Na terenie robót utrzymany zostanie ciąg pieszy.