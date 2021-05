Kraków. Drugi dzień majówkowego szczepienie na Rynku Głównym. Gigantyczna kolejka chętnych do zaszczepienia się [ZDJĘCIA]

- Miałem wyznaczony termin na szczepienie 5 maja, ale jak tylko dowiedziałem się, że można przyjść na rynek i zaszczepić się jednodawkowym preparatem, to od razu się zdecydowałem. Szczepienie przebiegło szybko i bezboleśnie - mówi Tadeusz Pietrzak.

Przez pierwsze dwie godziny na Rynku Głównym w Krakowie zaszczepiono około 200 osób. Pracy lekarzy i pielęgniarek przyglądał się wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To był strzał w dziesiątkę! Przygotowana przez polski rząd akcja "Zaszczep się w majówkę" cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie te osoby, które dziś cierpliwie czekały na szczepienie, dołożyły swoją cegiełkę do budowania naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak sprawnego jej zorganizowania i czuwają nad tym, aby wszystko szło zgodnie z planem - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.