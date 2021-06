Kraków. Dziki podchodzą pod bloki na ulicy Obozowej. Mieszkańcy czują się zagrożeni [ZDJĘCIA]

- Mamy problem z dzikami na ulicy Obozowej. Od kilku dni pod nasz blok podchodzi od strony Lasu Borkowskiego stado dzików, a nawet chyba dwa stada - informuje pan Artur.

Zaobserwował, że 3 czerwca trzy duże dziki i kilkanaście małych biegało przy murku oddzielającym parking przy ulicy od łąki i Lasu Borkowskiego.

- Dzień później na łące pojawiły się dwa stada. Pierwsze to już wspomniane trzy duże dziki i kilkanaście małych. To stado skierowało się w stronę bloków na ulicy Zdunów. Drugie stado liczące ok 20 dużych dzików i kilkanaście małych pasło się na łące po czym spłoszone uciekło do lasu w stronę ulicy Torfowej - relacjonuje pan Artur. - Uważam, że tak duże stado dzików, zwłaszcza z małymi dzikami stanowi niemałe zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. W lesie spaceruje dużo ludzi z dziećmi, psami. W połowie kwietnia na ulicy Zdunów doszło przecież do sytuacji, że dzik zaatakował panią spacerującą z psem. Sprawa dzików była już wielokrotnie opisywana, lecz miasto nie zrobiło nic - dodaje.