Kraków. Dziś obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 75 lat temu obchodów zakazali komuniści. Ludzie i tak wyszli na ulice

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się do króla: „abyś nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny”. Poniatowski odparł, że jest nim uchwalenie wielkiej reformy. Natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”.

Nowa władza zaczęła strzelać do obywateli. Kraków, 3 maja 1946

- Był to klasyczny zamach stanu. Konstytucja uchwalona była też w sposób mało chwalebny, bo przy pomocy fortelu, który wykluczył z decyzji jej przeciwników. Od strony prawnej to było rzeczywiście lekkie przegięcie. Z drugiej strony, dzięki temu dokumentowi obalono trwający od kilkuset lat obyczaj jednogłośnego głosowania, które paraliżowało jakiekolwiek reformy w kraju. Konstytucja wprowadziła normalne, cywilizowane procedury głosowania większością - mówi Maciej Miezian, z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tuż po uchwaleniu konstytucji do jej propagowania włączył się Kościół katolicki. Księża w kazaniach omawiali ją. Powstawały modlitewniki upowszechniające wiedzę o niej. Papież na prośbę biskupów przeniósł dzień świętego Stanisława na 3 maja. Żydzi w synagogach śpiewali pieśni na jej cześć. W następnym roku z wielkim rozmachem przygotowano obchody rocznicy jej uchwalenia.

- W Konstytucji 3 maja pojawił się naród w nowoczesnym znaczeniu tego słowa, obejmującym też i mieszczan, i chłopów - podkreśla uczony

Komunistom nie spodobały się obchody 3 maja

W międzywojennym Krakowie co roku odbywały się defilady i pokazy wojskowe z udziałem kawalerii, harcerzy. Przez lata okupacji z wiadomych względów nie można było ich organizować. Po 1945 roku wydawało się, że znów będzie możliwość radosnego, a co najważniejsze - legalnego świętowania.

Święto 3 Maja, obchodzone w 1946, po raz drugi od czasu zakończenia hitlerowskiej okupacji i po raz pierwszy od wejścia Polskiego Stronnictwa Ludowego do rządu, miało być w Krakowie manifestacją nawiązującą do patriotycznych tradycji. Komuniści widząc przygotowania do przemarszów, w ostatniej chwili zakazali pochodów i plenerowych trzeciomajowych imprez. Można było jedynie uczestniczyć w mszach świętych i spotkaniach organizowanych w budynkach.