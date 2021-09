Kraków. Fatalny stan krakowskich mostów. Konieczne są remonty. Będą utrudnienia dla kierowców

- Ostatni kompleksowy remont mostu Grunwaldzkiego został przeprowadzony około 20 lat temu. Ten obiekt jest objęty bieżącym utrzymaniem, w ramach którego np. wymieniono dylatacje nad podporami skrajnymi. Konieczność wykonania kompleksowych robót remontowych na moście jest zgłaszana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w postaci zadania umieszczonego na liście rankingowej inwestycji do ujęcia w budżecie miasta na kolejne lata - informuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

W związku ze stanem mostu Grunwaldzkiego, ZDMK ogłosił zapytanie ofertowe (zadanie do 130 tys. zł) dotyczące wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu w aspekcie jego dalszej przydatności do eksploatacji.

Most Grunwaldzki został oddany do użytku w 1972 r. Ma więc prawie 50 lat. - Okres trwałości mostów to 100 lat. Jest więc sprawą oczywistą, że obiekt posiada usterki, które chcemy usunąć .Przede wszystkim wymaga wymiany izolacji. Wymóg wykonania ekspertyzy aktualnego stanu technicznego obiektu był zapisany jako zalecenie w ostatnim przeglądzie okresowym mostu. Termin realizacji zadania uzależniony jest od decyzji budżetowych oraz od decyzji organizatora ruchu w mieście. Prace remontowe na moście Grunwaldzkim mają zostać przeprowadzone niezwłocznie po zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie Krakowa - zaznacza Michał Pyclik.