Kraków. Foodtruckowe centrum z atrakcjami przy hali Tauron Arena [ZDJĘCIA]

Niepowtarzalna atmosfera, wystrój w klimacie ogrodu, możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi i oczywiście smaczne jedzenie to wszystko sprawiało, że w ubiegłym roku Arena Garden cieszyła się ogromnym zainteresowaniem krakowian. Co czeka na gości tym razem? Oczywiście strefa food trucków – z jedzeniem, napojami i słodkościami. W tym roku miłośnicy street foodu mogą sięgnąć po dania z różnych zakątków świata: jest kuchnia grecka i ramen, znajdziemy też klasyki w postaci frytek i burgerów, gofrów oraz lodów, będą też „Śniadania na trawie”. Letnie wieczory spędzane na leżaku nie mogą się obyć bez chłodnych napojów, których będzie pod dostatkiem

Strefa Arena Garden przy Tauron Arenie Kraków będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13-23 oraz w soboty i niedziele od godz. 11 do ostatniego gościa.

Na 15 maja (sobota) zaplanowane zostały wydarzenia otwierające: na scenie Areny Garden wystąpi Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru oraz Krzysztof Ferdyn z Radio Fest – start godz. 18.

W tym samym dniu przy Tauron Arenie zaparkuje również Krwiobus, w którym, w godz. 12-17 będzie można oddać krew.

W niedzielę (16 maja) strefa będzie czynna od godz. 11. O godz. 17 zaplanowano Wielkie WOW na otwarcie Areny Garden, czyli pokaz Doktora WOW dla dzieci i dorosłych.

- Tegoroczną nowością Areny Garden będzie możliwość wynajęcia miejsca np. na imprezy urodzinowe. Utworzone zostaną również przestrzenie do kameralnego spędzenia czasu z przyjaciółmi. Wszystko to pod palmami, w letnim klimacie, przy kolorowych stołach i wygodnych, wiklinowych budkach, doskonale znanych z gorących plaż. Wewnątrz budynku staną również kolorowe kanapy, na których będzie można schronić się przed upałem lub przed deszczem albo po prostu zrelaksować się w zacisznym miejscu - informuje Katarzyna Fiedorowicz-Razmus. - Wzorem zeszłego sezonu, w strefie znajdzie się wiele miejsc przeznaczonych do zrobienia sobie zdjęć, m.in. roślinna ścianka z neonem #weźżewyluzuj – hasło to będzie tegorocznym motywem przewodnim strefy - dodaje.