Ależ klasyczne bryki! Rajd Tysiąca Minut przejechał przez Beskid Sądecki i Beskid Wyspowy

- Generalnie w sobotę od wczesnych godzin popołudniowych jedziemy od Łapanowa przez okolice Tymbarku, Słopnice, Zalesie do Ochotnicy. A w niedzielę po południu od Czchowa przez Laskową, Żegocinę do Trzciany. Kręcimy się między Krakowem, Limanową a Nowym Sączem – mówił nam Szymon Rajwa, komandor rajdu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła dwa przetargi na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 28. Mowa o odcinkach od Białki do Skomielnej…

Załogi poruszały się wyjątkowymi klasycznymi samochodami na czele z porsche, volvo, Fiatem 125p, mercedesami „baleronami”, alfami romeo czy skodą. Nie zabrakło też oczywiście naszego poczciwego „maluszka”, czyli Fiata 126 czy golfów „dwójek”.

W szranki stanęły 34 załogi. Jak przekazali organizatorzy walka trwała łeb w łeb (czy raczej: zderzak w zderzak) praktycznie do ostatnich metrów. W imprezie brały udział samochody wyprodukowane do 31 grudnia 1992 roku. Organizatorzy zastrzegli, że w przypadku wolnych miejsc w rajdzie mogły pojechać również auta powstałe do 31 grudnia 1997 roku.