Nowości w Beskidzie Wyspowym. Punkt widokowy w Kaninie i kolejne asfaltowe trasy wokół Mogielicy

Punkt widokowy w Kaninie, zlokalizowany tuż przy drodze krajowej nr 28, od lat był miejscem, gdzie turyści chętnie przystawali, by kontemplować piękno natury. Co prawda z tego miejsca nie zobaczymy Tatr, ale za to takie szczyty Beskidu Sądeckiego i Wyspowego jak: Niemcową, Radziejową, Przehybę, Makowicę, Kordowiec, Jasiennik, Przysłop, Mogielicę, Ostrą czy Łopień. Dzięki projektowi Lokalnej Grupy Działania Przyjazna Ziemia Limanowska za 250 tys. zł udało się odnowić to miejsce i podnieść jego atrakcyjność. Teren został wyłożony kostką brukową, powstały nowe zadaszone miejsca odpoczynku. Zamontowano także lunety, dzięki którym można z bliska podglądać przyrodę.

Nowości czekają też na trasach rekreacyjno-sportowych wokół góry Mogielica. Przy parkingu na Wyrębiskach w miejscowości Zalesie (szlak zielony na Mogielicę) działa już wypożyczalnia sprzętu. Aż 25 km tras można pokonać rowerem, czy przejść z kijami nordic walking. Wypożyczalnia oferuje oprócz nich, też handbike dla osób niepełnosprawnych oraz nowość – nartorolki. Nadleśnictwu Limanowa wyasfaltowała około kilometrowy odcinek od parkingu na Wyrębiskach do Krzyża Partyzanckiego, dzięki czemu możliwe było wprowadzenie nowej oferty.