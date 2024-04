Zmodernizują DK 28. Ogłoszono kolejne dwa przetargi. To niemal 38 km. Mowa m.in. o odcinku z Limanowej do Chełmca

Wykonawcy będą odpowiadali za przygotowanie całościowego projektu rozbudowy obu odcinków drogi.

- Celem modernizacji trasy jest poprawa jej parametrów technicznych i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Droga zostanie dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Będziemy też analizować potrzebę budowy na niektórych odcinkach dodatkowych pasów ruchu – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Omawiany odcinek drogi z Limanowej do Chełmca liczy 18,8 km. Wedle wyników Generalnego Pomiaru Ruchu, jeździ nim najmniej samochodów, niespełna 7 tysięcy na dobę. Planowane zmiany obejmą w szczególności 53 przepusty i ok. 20 skrzyżowań. Powstanie też most, który stanie w miejscu dotychczasowego przepustu pochodzącego z 1970 roku w Siekierczynie. Na oferty GDDKiA czeka do 4 czerwca.

Z kolei na trasie z Białki do Skomielnej Białej (19,1 km) ma zostać przebudowanych siedem mostów i 37 przepustów. Warto dodać, że najstarszy most na tej trasie - w Osielcu na Skawie - pochodzi z 1930 roku. Zmiany obejmą również ok. 40 skrzyżowań. Codziennie tą trasą porusza się prawie 8 tysięcy pojazdów. Na oferty GDDKiA oczekuje do 5 czerwca. Zakres możliwej modernizacji odcinka między Skomielną Białą a Kasiną Wielką jest częścią przygotowywanego przez Województwo Małopolskie opracowania studium komunikacyjnego Mszany Dolnej. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a samorządem region prowadzi kompleksową analizę uwarunkowań komunikacyjnych Mszany Dolnej i jej okolic.