Rajd Tysiąca Minut. Zabytkowe klasyki przejadą przez Beskid Wyspowy i Sądecki

Co czeka na uczestników rajdu? Ci nie znają przebiegu trasy, jadą wg książki drogowej i muszą dotrzeć do poszczególnych punktów kontroli czasu, a następnie już do samej mety, co nie będzie jednak takie oczywiste.

- W sumie to 1000 minut rajdowania. Prawie 17 godzin rywalizacji na trasie ok. 600 km naszpikowanej odcinkami jazdy na regularność, próbami sportowymi, zadaniami orientacyjnymi i łamigłówkami nawigacyjnymi. – zapowiada Rajwa.