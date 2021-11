Kraków. Gdzie są potrzebne chodniki w mieście. Czy pojawią się na tych ulicach?

FLESZ - Polska gospodarka rośnie. Co z inflacją?

Lista podzielona jest na siedem kategorii. Pierwszych 27 lokalizacji na liście to zadania, które obecnie są realizowane w ramach zawartych przez ZDMK umów, np. chodnik na ul. Drożyska (projekt i budowa, trwają prace w terenie), chodnik na ul. Kantorowickiej (projekt).

Lista, która powstała, pozwoli lepiej zaplanować fazę realizacyjną „Programu budowy chodników” – z puli środków przeznaczonych na program, do około 10 proc. przeznaczonych będzie na prace projektowe, pozostałe trafią na roboty w terenie.

Kolejnych 16 pozycji to miejsca, dla których przygotowywane są ogłoszenia przetargowe, np. chodnik na ul. Mała Góra czy chodnik na ul. Zbrojarzy. Cztery następne miejsca to zadania kompensacyjne, a dalszych siedem to takie, gdzie głównym celem będzie utwardzenie pobocza.