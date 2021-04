Kraków. "Gruba Berta" runęła z hukiem. ArcelorMittal wyburzył olbrzymi komin w krakowskiej hucie. Mamy film!

Nowa Huta. Olbrzymi komin został wyburzony

Operacja wyburzania komina, którego obwód w najszerszym miejscu wynosi 32,5 metra, to jeden z etapów procesu likwidacji infrastruktury dawnej spiekalni trwale wyłączonej z użytku w 2012 roku. „Gruba Berta”, bo tak pieszczotliwie hutnicy nazywali duży komin krakowskiej spiekalni, została wyburzona po pół wieku istnienia. Przy pracach rozbiórkowych wielkiego komina pracowało 15 osób ze specjalistycznej ekipy zajmującej się demontażami. Na miejscu działały również cztery koparki, z czego największa ważyła 50 ton.

Prace rozbiórkowe w spiekalni, które rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku potrwają do 2023 r. Zanim jednak do nich przystąpiono, trzeba było przygotować teren, ogrodzić go i zabezpieczyć. Nad bezpieczeństwem całego procesu czuwały zespoły BHP wykonawcy i ArcelorMittal Poland.