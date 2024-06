W Piwnicznej-Zdroju miał powstać ośrodek narciarski. Co z inwestycją na Kicarzu? Rok temu wyburzono Kolibę i od tego czasu cisza

O budowie stoku narciarskiego na górze Kicarz mówi się co najmniej od 18 lat. W 2006 roku ówczesny burmistrz Piwnicznej-Zdroju Edward Bogaczyk sprzedał prywatnemu inwestorowi część góry, która była w posiadaniu gminy. Od tego czasu działki już dwukrotnie zmieniły właściciela, a każdy mierzy się z innymi problemami. Były protesty ekologów, problemy finansowe, a gdy w końcu ruszyły prace, to wstrzymał je nadzór budowlany, bo były one wykonywane niezgodnie z projektem.

Od kilku lat teren na Kicarzu, jak i po dawnej Kolibie należy do warszawskiej spółki IŁ Capital. Jej właścicielem jest Igor Łukasik, były profesjonalny siatkarz. Trzy lata temu przedstawił ambitny plan i imponujące wizualizacje. Zakładał on budowę stoku narciarskiego, hotelu i bacówki, a także apart hotelu przy ul. Kościuszki w miejscu dawnego Ośrodka Wypoczynkowego Koliba. Inwestycję zamierzał zacząć właśnie od budowy hotelu z apartamentami, garażem podziemnym oraz częścią uzdrowiskową. W budynku miała się naleźć także strefa odnowy biologicznej SPA, restauracja, basen, kręgielnia i urządzenia do ćwiczeń.