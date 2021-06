Kraków i Węgrzce Wielkie. Poważne zmiany na autostradzie A4

Auto z miasta nad Ropą spłonęło we wsi nad Dunajcem

W środę, 3 czerwca 2021 r., po południu nagle ogień zaczął unicestwiać samochód osobowy jadący główną trasą prowadzącą doliną Dunajca z Nowego Sącza do Nowego Targu. By gasić pożar auta, mającego numery rejestracyjne położonego nad rzeką Ropą powiatu gorlickiego, pierwsi wyruszyli druhowie ze znajdującej się najbliżej Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Kadcza.