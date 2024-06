Kraków i Zubrzyca Górna. Rzeki spłynęły krwią? Wojewoda reaguje, WIOŚ bada

W obu przypadkach pobrano próbki do badań. Nie stwierdzono śniętych ryb ani występowania uciążliwości zapachowej. Sytuacja będzie nadal monitorowana w celu m.in. ustalenia potencjalnego sprawcy zanieczyszczenia.

Jedną z nich inspektorzy podjęli w Krakowie na potoku Rzewnym w rejonie ul. Zawiłej w Krakowie. W toku przeprowadzonych oględzin na odcinku około 1,3 km ujawniono czerwoną substancję. Również czerwonawe zabarwienie zlokalizowano na odcinku ok. 1,5 km poniżej remizy OSP w Zubrzycy Górnej w kierunku Jabłonki.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar polecił WCZK bieżące weryfikowanie sprawy. Apelujemy o ostrożność, jeśli ktoś zaobserwuje taką sytuację i zgłaszanie sygnałów o wszelkich niepokojących zdarzeniach do właściwych służb.

Zanieczyszczenie w Krakowie

Informacja o zanieczyszczeniu potoku Rzewnego w Krakowie czerwoną substancją było powodem interwencji inspektorów WIOS w terenie. Na miejscu obecna była również Policja, Straż Miejska oraz Zastęp PSP z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krakowie

Inspektorzy po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji i poboru próbek wody do badań. Na miejscu przeprowadzono oględziny i sporządzono dokumentację fotograficzną. Inspektorzy potwierdzili, że zanieczyszczenie czerwoną substancją potoku występowało na odcinku ok. 1,3 km – od ul. Zawiłej, aż do osiedla przy ul. Borkowskiej i miejsca ujęcia potoku Rzewny w zabudowany podziemny przepust.