Kraków. Jeden kierunek ruchu na ul. Siewnej. Zmiany kursów autobusów Piotr Rąpalski

Joanna Urbaniec / Polska Press

Już w najbliższy poniedziałek na ulicy Siewnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mackiewicza do skrzyżowania z ul. Natansona, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Ma to związek z kolejnym etapem budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Swoje trasy zmienią linie autobusowe nr 137, 267 i 287.