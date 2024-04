Tutaj prace przy modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz są zaawansowane. Rozpoczęła się procedura wydania decyzji ustalenia przebiegu e linii

Postępy prac w Rabce Zdrój

Modernizacja linii kolejowej za kilka lat pozwoli na ekologiczną i szybką podróż ze wspomnianych miejscowości do m.in. do Krakowa. Na to czekają mieszkańcy choć w wielu przypadkach muszą mierzyć się z utrudnieniami w ruchu, objazdami i zamkniętymi ulicami. Inwestycja zmieni oblicze podróżowania do stolicy Małopolski. Teraz podróż np. z Nowego Sącza pociągiem do Krakowa zajmuje nieraz nawet 4 godziny. To się zmieni, prace postępują zgodnie z planem.