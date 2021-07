Kraków. Kamienica przy ul. Kościuszki 18 trafi do rejestru zabytków - by zachować choć fragment historycznej zabudowy

- Tę kamienicę warto chronić wobec intensyfikacji inwestycji przy ulicy Kościuszki. Dawna zabudowa Półwsia, czyli dwu-, trzypiętrowe kamienice z podwórkami, przebudowywane są na wielokondygnacyjne apartamentowce, zupełnie zmienia się charakter tej historycznej części miasta. Dlatego wpis ochroni obiekt przed wyburzeniem (jak to się stało z obiektami sąsiednimi) i da szanse na dofinansowanie remontów. Dzięki temu zachowamy choć fragment historycznej zabudowy i skali dawnej dzielnicy miasta - tłumaczy Monika Bogdanowska, małopolska konserwator zabytków.

Budynek przy Kościuszki 18 - po stronie bulwarów pierwsza kamienica przy Kościuszki od mostu Dębnickiego - powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Przebudowano go w 1890 roku. Od początku XX wieku obiekt był w posiadaniu rodziny Żurawskich. Prawdopodobnie od tego czasu istniała tam apteka (dziś w pomieszczeniach dawnej apteki Pod Aniołem,z wykorzystaniem jej zabytkowych mebli, funkcjonuje Antykwariat Abecadło). W okresie międzywojennym przebudowano klatkę schodową i sień kamienicy. Na tyłach kamienicy jest podwórko.

Kamienica przy ul. Kościuszki 18 widnieje w gminnej ewidencji zabytków, ale to daje słabszą ochronę niż wpis do rejestru. Natomiast wyposażenie dawnej apteki jest objęte wpisem do rejestru zabytków ruchomych.