Kraków. Kładka Bernatka podświetlona na zielono. To gest solidarności z osobami przebywającymi na granicy polsko-białoruskiej

– Zielone światła świecą się w oknach Podlasia jako sygnał gotowości do pomocy, do ratowania życia ludzi. Udział lokalnych samorządów pokaże, że małe ojczyzny kultywują polską gościnność, a prawa człowieka i los uchodźców są dla nich ważne – apelowali organizatorzy i zachęcali wszystkich do zapalenia w sobotę o godz. 19 w oknach zielonego światła. Na kładce Bernatka pojawiło się też kilka osób z transparentami.

"Zielone światło pojawiło się po raz pierwszy na terenie stanu wyjątkowego z inicjatywy Kamila Syllera. Zaraz po tym w wielu domach powieszone zostały na gankach i w oknach zielone lampiony na znak, że to domy przyjazne osobom w potrzebie" - napisano.

"Traktujemy ten gest jako symbol wsparcia dla osób w kryzysie, zmuszonych do uchodźstwa z własnego kraju, poszukujących bezpiecznej przystani i sprzeciw wobec tragicznej sytuacji na granicy" - argumentowali zaangażowanie Krakowa w akcję włodarze miasta.