Kraków. Ktoś zniszczył rzeźbę "Nie jestem sama" w parku Krakowskim. Namalował na niej... męskie przyrodzenie Bartosz Dybała

W dniu święta zabytków okazało się, że ktoś zniszczył pieczołowicie odrestaurowaną rzeźbę Romana Tarkowskiego "Nie jestem sama" w parku Krakowskim. Namalował na niej... męskie przyrodzenie. O sprawie zaalarmowali mieszkańcy w mediach społecznościowych, zareagował Zarząd Zieleni Miejskiej. - Rysowanie takich rzeczy na zabytkowej rzeźbie jest tak bezsensowym działaniem, że aż ręce opadają. Jedyne co możemy zrobić, to ją wyczyścić. Jako że to rzeźba zabytkowa, prace chwilę potrwają, bowiem nie chcemy uszkodzić żadnego z elementów - podkreśla Piotr Kempf, dyrektor ZZM.