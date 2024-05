Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona

Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy.

"Coraz bardziej zielony i przyjazny dla użytkowników robi się teren, na którym wybudowaliśmy linię Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej i towarzyszącą jej infrastrukturę drogową, rowerową i pieszą" - chwali się Zarząd Inwestycji Miejskich na Facebooku. Mieszkańcy mają zastrzeżenia... FB Ale im więcej zieleni tym lepiej. W ramach zadania nasadzonych zostało prawie 3,5 tys. roślin – zdecydowana większość w granicach inwestycji. Warto też podkreślić, że wszędzie tam, gdzie to możliwe ze względów technologicznych, zastosowano tzw. zielone torowisko. Oznacza to, że około 60 proc. linii jest zielona. Do tego doszły wiaty przystankowe z dachami z rozchodników.

Linia do Górki Narodowej w Krakowie

Początek nowej trasy tramwajowej, o długości ok. 5 km, znajduje przy pętli Krowodrza Górka, u zbiegu ul. Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo, w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ul. Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio przy końcówce linii tramwajowej zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P+R, ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej powstał także dwukomorowy tunel drogowy, o długości ok. 100 m na ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie zapewni bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta. Kosmiczny poziom matur rozszerzonych - uczniowie załamani

