Kraków. Lotna Czytelnia znów pojawi się na Plantach. Każdy będzie mógł wypożyczyć książkę i poczytać na świeżym powietrzu

Lotna Czytelnia wróciła na Planty. To projekt, który wystartował osiem lat temu dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów i od tego czasu systematycznie jest kontynuowany w okresie wiosenno-letnim. W ubiegłym roku ze względu na pandemię czytelnia stanęła przy bibliotece na ul. Rajskiej, ale w tym roku charakterystyczny biały rower cargo znów można spotkać na Plantach. Akcja ruszyła z początkiem czerwca i potrwa do końca września. Celem jest zachęcenie odpoczywających tam osób do czytania na świeżym powietrzu.

Lotna Czytelnia będzie wyjeżdżać na Planty w każdą środę o godz. 17. Żeby wziąć udział w akcji, nie trzeba mieć założonego konta w bibliotece ani posiadać przy sobie bibliotecznej karty. Książki zabrane z lotnej czytelni nie obowiązuje też określony termin zwrotu. Po przeczytaniu wybranego tytułu wystarczy oddać go do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.