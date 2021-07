Kraków ma nowy park kieszonkowy. Otwarto Kasztanowy Ogród Krakowian

NOWE Kościółek św. Benedykta latem odsłania swoje tajemnice [ZDJĘCIA]

Najmniejszy kościółek w Krakowie - kościół św. Benedykta, stojący na Wzgórzu Lasoty, nie jest na co dzień dostępny. Ale właśnie jest okazja zajrzeć do środka i poznać jego tajemnice. W każdą sobotę wakacji w świątynia jest otwarta od godz. 10 do 13, a na miejscu czeka przewodnik, który po niej oprowadza.