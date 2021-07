Kraków. Miasto nie radzi sobie z inwestycjami: jak nie opóźnienia, to fuszerka

Problem z inwestycjami dostrzegają także radni innych opcji. - Na spotkaniu naszego klubu z prezydentem i przedstawicielami urzędu zwracaliśmy uwagę na problem z inwestycjami miejskimi. Trzeba coś z tym zrobić. Uważam, że powinien zostać powołany zespół mediatorów, który rozwiązywałby problematyczne kwestie związane z inwestycjami. Mediatorzy rozmawialiby z mieszkańcami oraz instytucjami, takimi jak np. władze konserwatorskie albo Wody Polskie, zgłaszającymi uwagi do planowanych czy realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest też wzmocnienie nadzoru ze strony miasta, tak by nie dochodziło do sytuacji, w których trzeba poprawiać dopiero co zrealizowane zadania - zaznacza radny Grzegorz Stawowy (PO).