Kraków. Mieszkańcy narzekają na brak publicznych toalet. A te kupione przez miasto w 2016 r. stoją nieużywane

Wodny plac zabaw bez toalet - ludzie idą za potrzebą do... szatni

Od początku czerwca br. w parku im. Henryka Jordana można korzystać z nowej atrakcji: wodnego placu zabaw. Inicjatorką jego powstania była miejska aktywistka Natalia Nazim. Teraz apeluje, by w rejonie placu postawić toaletę, bo spędzający tam wolny czas krakowianie... chodzą za potrzebą do nowych przebieralni. Nazim podkreśla, że w pobliżu wodnego placu zabaw są co prawda toalety - w budynku kawiarni, ale jak przekazuje aktywistka, nie udało się dojść do porozumienia z najemcą i udostępnić ich mieszkańcom.