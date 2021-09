Kraków. Mija 20 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956". Ewa Wacławowicz

Minęło 20 lat od momentu wmurowania na Placu Inwalidów kamienia węgielnego pod budowę pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956". Z tej okazji na placu, jak co roku zgromadziła się grupa patriotów, którzy chcieli upamiętnić tamto wiekopomne wydarzenie. Przez lata władze miasta obiecywały, że w tym miejscu stanie wreszcie pomnik, jednak od 20 lat nic takiego się nie wydarzyło. Namnożyły się natomiast różne koncepcje dotyczące zagospodarowania Placu Inwalidów. Jak do tej pory żadnej nie udało się zrealizować i wygląda na to, że na kolejne znów trochę poczekamy.