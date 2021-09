Kraków. Monika Bogdanowska zostanie odwołana mimo pozytywnego wyniku kontroli? "Byłaby to ogromna strata"

Co z odwołaniem Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska wojewódzkiej konserwator zabytków?

Ogromne zamieszanie wokół małopolskiej konserwator zabytków. We wtorek rano radio RMF jako pierwsze poinformowało, że zajmująca to stanowisko od marca 2019 roku prof. Monika Bogdanowska zostanie zdymisjonowana. Wniosek o jej odwołanie miał leżeć na biurku w ministerstwie kultury. Podjęto go po kontroli, przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Zaraz po informacjach medialnych o planowanym odwołaniu Bogdanowskiej - która w Krakowie uważana jest za osobę broniącą zabytków przed nagannymi działaniami inwestorów - udało nam się ustalić, że... do resortu kultury nie wpłynął wniosek o jej odwołanie. - W Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie są zatem prowadzone czynności, związane z odwołaniem prof. Moniki Bogdanowskiej - poinformowali nas przedstawiciele ministerstwa.