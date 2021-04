Kraków. Na razie znalazły się pieniądze na spółkę do organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Miasto czeka na gwarancje rządowe

To będzie spółka szczególna, celowa, która ma odpowiadać za organizację igrzysk. Powołujemy ją, jako Województwo Małopolskie, ze względu na to, że to szybsza procedura. Do tej spółki dołączy miasto Kraków. A jeżeli utrzymana zostanie zasada trzeciego współorganizatora, to również Województwo Śląskie. Co za tym idzie, zapisy wszystkich dokumentów tej spółki muszą być konsultowane z naszymi przyszłymi partnerami

W Urzędzie Marszałkowskim wyjaśniają, że do formalnego podpisania umowy na organizację przez Województwo Małopolskie Igrzysk Europejskich w 2023 r. (zgodnie z wytycznymi Europejskiego Komitetu Olimpijskiego), konieczne jest powołanie komitetu organizacyjnego imprezy. - Zasadnym jest więc powstanie nowego podmiotu, czyli spółki, która będzie pełnić rolę wspomnianego komitetu. Zadanie organizacji igrzysk charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania, który wymaga jednoczesnego uwzględnienia szeregu czynników o charakterze administracyjnym, proceduralnym, technicznym i finansowym. Potwierdzają to dotychczasowe doświadczenia związane z organizacją dużych imprez sportowych, jak choćby Euro 2012 - podkreśla Dawid Gleń, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Powołaniem spółki nie są zaskoczeni w Polskim Komitecie Olimpijskim (PKOl). - Taka praktyka nie jest niczym nowym – zwykle za operacyjną organizację dużych wydarzeń sportowych – nie tylko w Polsce, ale i na świecie - odpowiada powołany do tego podmiot – nadzorowany przez założycieli - komentuje PKOl.

A co na to władze Krakowa? - Marszałek Kozłowski poinformował prezydenta o zamiarze powołania spółki, jest to w tej chwili decyzja marszałka. Przedstawiciele miasta dołączą do spółki dopiero wtedy, gdy zostanie podpisana umowa z Krakowem na organizację igrzysk. W tej chwili trwają rozmowy dotyczące przygotowania specustawy, ustalenia listy dyscyplin oraz wytypowania miast, w których będą się odbywały zawody - informuje Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Krytycznie do działań związanych z igrzyskami europejskimi odnosi się Tomasz Leśniak, prezes Stowarzyszenia Miasto Wspólne, w przeszłości lider inicjatywy, która w 2014 r. doprowadziła do przegłosowania w referendum przez krakowian wycofanie się z przygotowań do organizacji igrzysk zimowych w 2022 r. - Teraz przygotowaniom do igrzysk europejskich towarzyszy podobny chaos. Powołuje się spółkę, ale wciąż nie ma planu i budżetu imprezy, skonsultowania tego z mieszkańcami. Wydatki związane z igrzyskami są więc nieodpowiedzialne, szczególnie teraz w okresie pandemii. Są argumenty, że organizacja imprezy może pomóc za dwa lata w odbudowie turystyki w Małopolsce. Nie wiemy jednak nadal, jaka będą w kolejnych latach związane z tym możliwości - komentuje Tomasz Leśniak.