Kraków. Na Rynku Głównym powstaje mobilny punkt szczepień. Będzie działał tylko w majówkę!

Kraków. Mobilny punkt szczepień na Rynku Głównym

– Podczas majówki wrzucamy wyższy bieg – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. – Jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień, punkt dojdzie do niego. Chcemy wyruszyć w Polskę. W miastach wojewódzkich staną mobilne punkty szczepień – namioty, ciężarówki, kontenery, których zadaniem będzie także promocja szczepień. Potem ruszą one do powiatów, gdzie jest mniej punktów szczepień.

Ze szczepienia będzie mogła skorzystać każda osoba dorosła z wystawionym e-skierowaniem. Obecnie są to wszyscy Polacy: