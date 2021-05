Kraków. Na wawelskim murze odbył się pokaz multimedialnego filmu z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego [ZDJĘCIA]

Film można obejrzeć także za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wydarzenie organizowane jest przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przy współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Film ma formę wielkoformatowej animacji komputerowej 2D z elementami 3D (tzw. mapping).

Animacja prezentuje trudną historię Górnego Śląska z zaznaczeniem kluczowych wydarzeń tego regionu. Wyświetlenie projekcji 2 maja ma symboliczne znaczenie. Dokładnie 100 lat temu, 2 maja 1921 roku, wybuchło III Powstanie Śląskie, które ostatecznie przyniosło Polsce i Ślązakom upragniony rezultat – lepiej zagospodarowane tereny Górnego Śląska.

– Przypominamy, że Śląsk to nasza wspólna sprawa. Przypominamy o Bohaterach, którzy w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. rozpoczęli III Powstanie Śląskie – najbardziej krwawy i zarazem najdłuższy ze śląskich zrywów. Wawel – to szczególnie symboliczne miejsce, by przywołać pamięć o tamtych wydarzeniach. To będzie niezwykłe widowisko. Zachęcam do śledzenia relacji z wydarzenia i samego filmu za pośrednictwem profilu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Facebooku – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.