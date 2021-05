Kraków. Na Zakrzówku trwają prace przy budowie plaży i kąpieliska [ZDJĘCIA]

Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę na II etapu pod koniec lipca ubiegłego roku. Jej wartość to 19,6 mln zł. Część mieszkańców i aktywistów od dłuższego czasu apelowała, aby zmienić projekt i kąpielisko zrobić na dużym akwenie. Urzędnicy byli jednak nieugięci, a podpisanie umowy zakończyło temat definitywnie. Termin realizacji kąpieliska to luty 2022 roku, choć urzędnicy liczą, że z kąpieliska będzie można korzystać już w wakacje.

Aktualnie powstają dwa budynki - jeden do obsługi kąpieliska, a drugi wzdłuż Norymberskiej, gdzie będzie wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz niewielki parking. W okresie zimowym wykonawca, firma STAR-KOP, planuje przywożenie najważniejszych elementów do utworzenia kąpieliska. Będą one wodowane w dużym zbiorniku, a stamtąd holowane na mały. Aktualnie są one w spawalni i czekają na transport.