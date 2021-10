Kraków. Nadciąga komunikacyjny koszmar na Zwierzyńcu. Miasto może nie wytrzymać takiego natężenia remontów [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

Już teraz w Krakowie tworzą się duże korki. Armagedon może jednak nadejść wraz z rozpoczęciem modernizacji ul. Księcia Józefa i przebudowy torowiska do Borku Fałęckiego. Andrzej Banaś Zobacz galerię (14 zdjęć)

W drugiej połowie października ma się rozpocząć modernizacja odcinka ul. Księcia Józefa. Problem w tym, że remontowana jest już ul. Królowej Jadwigi. Mieszkańcy Zwierzyńca obawiają się, że z powodu takiego natężenia prac ulice w tej dzielnicy czeka komunikacyjny paraliż. W listopadzie pojawią się także dodatkowe komplikacje transportowe na ul. Zakopiańskiej, gdzie zaplanowano wymianę torowiska. Już teraz utrudnienia wróciły na most Kotlarski, na którym ruszył kolejny etap remontu. Do tego wielki plac budowy znajduje się w północnej części miasta, gdzie tworzą się korki z powodu prac związanych z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej, czy rozbudową ul. Łokietka oraz al. 29 Listopada.