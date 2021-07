Kraków. Niekończąca się historia użytku ekologicznego na Klinach. W tle transparenty, do których nikt się nie przyznaje

Utworzenie użytku ekologicznego na Klinach staje się niekończącą się historią. Wydawało się, że w końcu na pierwszej lipcowej sesji rady miasta dojdzie do pierwszego czytania projektu uchwały w tej sprawie, radni złożą poprawki i poznamy ostateczny możliwy obszar użytku, a potem decyzję radnych, czy użytek uchwalić, czy nie. Stało się jednak inaczej. Radny Grzegorz Stawowy (KO), przewodniczący komisji planowania złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały. Dlaczego?

Uchwalenie użytku odroczone. Wróci pod koniec sierpnia

- Wystąpiliśmy do RDOŚ o ocenę uchwały o użytku, ale RDOŚ zastosował milczącą zgodę. Upewniamy się teraz, że rzeczywiście tak jest. Do tego czekamy na zakończenie konsultacji społecznych ws. użytku, opinię rady dzielnicy, opinię komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska. Rada miasta powinna się odnieść zwłaszcza do raportu z konsultacji społecznych. Dopiero wtedy możemy się zająć uchwałą ws. użytku – mówi nam radny Stawowy.