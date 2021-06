1600 kolejnych mieszkań na Klinach w ramach Mieszkania Plus. Co z użytkiem ekologicznym?

Budowa osiedla na Klinach, wraz z mieszkaniami na najem w ramach rządowego programu, ma się zakończyć w lutym 2022 r. Przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej dostępnych będzie 481 mieszkań na najem w preferencyjnych stawkach. 20 czerwca zakończył się nabór wniosków chętnych na zamieszkanie na południu Krakowa (kryteria najmu określiła rada miasta – red.). Inwestycja w Krakowie cieszyła się rekordowym zainteresowaniem - zgłosiło się ponad 2,5 tys. chętnych.

Na Klinach mogą powstać tysiące kolejnych mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus

PFR na Klinach chce budować dalej. Już rok temu spółka przedstawiła władzom miasta Krakowa wstępny projekt dalszej rozbudowy osiedla. W zeszłym tygodniu doszło także do spotkania z radnymi, na którym pokazano prezentację. Radni dowiedzieli się m.in., że PFR planuje budowę ok. 1600 mieszkań na obszarze tzw. enklawy I. Przedstawiono kilka wizualizacji. Nowe osiedle ma mieć m.in. plac targowy, a także miejsce na szkołę z boiskami, do tego tereny zieleni urządzonej.