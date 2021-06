Kraków. Co dalej z użytkiem ekologicznym na Klinach? Czas na głos mieszkańców. Ruszają konsultacje

Wszystko wskazuje na to, że radni uchwałą ws. ustanowienia użytku na Klinach zajmą się dopiero na początku lipca. Niewykluczone jednak, że początkowy zakres terenu użytku zostanie poszerzony o dodatkowe hektary.

Burza wokół użytku ekologicznego na Klinach trwa od dłuższego czasu. Na terenie cennym przyrodniczo, co wynika z analizy miasta, a co kwestionuje deweloper, ten ostatni planuje budowę. Ostatnio złożył nawet zawiadomienie do prokuratury na dwóch radnych – Łukasza Maślonę i Michała Starobrata. Deweloper uważa, że radni mogą działać… na rzecz innego dewelopera. Deweloper sprzeciwia się powołaniu użytku na jego terenach. Proponuje natomiast odsprzedanie obszaru za 344 mln zł, jeśli miasto chce tam mieć użytek. Wcześniej deweloper kupił teren za niecałe 60 mln zł.