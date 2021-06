Kraków. Fatalna sytuacja osiedla na Klinach, co deszcz, to zalane ulice i garaże [ZDJĘCIA] OPRAC.: Piotr Ogórek

Mieszkańcy osiedla Harmonia na Klinach nie mają łatwego życia. Praktycznie za każdym razem, gdy pojawiają się opady deszczu, zalana zostaje ulica, przy której stoją bloki oraz, co gorsza, garaże podziemne. A ponieważ w Krakowie od blisko tygodnia pada praktycznie codziennie, to mieszkańcy każdego dnia mają problem. Ulica i garaże były zalane w piątek i sobotę. Deszcz pada także w niedzielę, więc niewykluczone, że i dzisiaj dojdzie do analogicznej sytuacji.