Zalany szpital w Olkuszu, wielki grad w Wolbromiu. Potężne ulewy i burze nad zachodnią Małopolską

W Olkuszu, mimo, że nie padało długo to ilość deszczu, która spadła wystarczyła, aby doszło do zalania kilku posesji i domów. Problemy odczuli też kierowcy. Momentami natężenie opadów było tak silne, że niektórzy zatrzymywali się na poboczach.

Potężnie ulewy i burze nad zachodnią Małopolską. Strażacy mieli ręce pełne pracy

„Prawdziwe oblicze” burza pokazała jednak dopiero w Wolbromiu, gdzie spadło tak dużo gradu, że na chwilę krajobraz zmienił się na zimowy. Miejscami ulicami płynęły małe rzeczki, które sięgały masek samochodów.

Jak informują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do jednostki wpłynęło już (godz. 18.30) ponad 40 interwencji. Głównie dotyczą one zalanych posesji i budynków na terenie gmin Olkusz i Wolbrom. Ponadto w Srebrnym Mieście doszło do zalania Nowego Szpitala. W Kalisiu złamane drzewo spadło na dom. Jak podkreślił dyżurny olkuskiej straży nowe zgłoszenia cały czas spływają.