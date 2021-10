Kraków. Niezwykły wyścig na lotnisku w Balicach: Fiat 126 zmierzył się z Embraerem 175 PLL LOT

Historyczny Polski Fiat 126 RA PLL LOT, rocznik 1987, jest jednym ze skarbów Grupy Pokazowej 126HOOLIGANS RACING. Takie auta powstawały w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej. W latach 70. i na początku lat 80. XX wieku ośrodek ten był jedną z najnowocześniejszych jednostek badawczo-rozwojowych z zakresu motoryzacji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Fiaty pomalowane jak bohater dzisiejszych zawodów na krakowskim lotnisku (ale bez szachownicy), wyposażone w radiotelefon, jeździły od 1979 roku początkowo po pięciu polskich lotniskach, a później - po kolejnych. To właśnie tak wyglądającego „malucha” możemy oglądać w jednym z odcinków serialu „07 zgłoś się”, zrealizowanym na warszawskim Okęciu.

Auto o zabytkowym numerze rejestracyjnym KR 99J jest wpisane do rejestru zabytków, na podstawie specjalnej zgody małopolskiego konserwatora zabytków i znajduje się w prywatnej kolekcji Marcina Małysza, dziennikarza motoryzacyjnego i członka klubu 126Hooligans. Prezentowany egzemplarz został wyposażony w zmodyfikowany silnik osiągającym moc 56 KM. We wnętrzu znajdziemy kubełkowe fotele z pięciopunktowymi pasami i klatkę bezpieczeństwa Race Cages. Auto zostało mocno odchudzone: gotowe do jazdy waży niewiele ponad 500 kg, czyli o 100 kg mniej niż seryjne egzemplarze.