Kraków. Nowa inwestycja mieszkaniowa na Dąbiu. Ceny? Już powyżej 10 tys. zł za metr

Nowe inwestycje mieszkaniowe na Dąbiu powstają na bazie "wuzetek", czyli warunków zabudowy. W tym miejscu dopiero powstaje plan miejscowy Dąbie, który określi szczegółowo co i jak będzie można budować. Zanim tak się stanie, powstanie kolejny blok.

Deweloper Atal rozpoczął właśnie realizację projektu Zakątek Dąbie. Jak informuje deweloper, "w projekcie zaplanowano 121 mieszkań o funkcjonalnych układach i zróżnicowanych metrażach". Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 10 tys. 250 zł brutto. To opcja najtańsza. Najdroższe mieszkania kosztują 13 tys. 800 zł. Do tego można wybrać opcję z wykończeniem mieszkania za 750, 850 lub 950 zł od metra. Mieszkania mają metraż od 31 do 119 mkw.

Ceny są wyższe od średniej w Krakowie, ale nie odstraszają kupujących. Już teraz wstępną rezerwacją objętych jest połowa mieszkań, choć cały czas inwestycja jest na etapie przysłowiowej "dziury w ziemi".