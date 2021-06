Kraków. Nowe remonty na ulicach. W tym rondo Mogilskie

Dzielnica V – Krowodrza

W dzielnicy V w najbliższą środę, 9 czerwca planowane jest rozpoczęcie remontu na ul. Chocimskiej (w ramach programu nakładkowego). W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się chodnikami, później nawierzchnią jezdni. Prace potrwają do końca lipca, a ich koszt to ok. 1,2 mln zł. W związku z pracami lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

W dzielnicy XVII 7 czerwca rozpoczęła się modernizacja ul. Zielony Jar (w ramach programu nakładkowego). Prace potrwają do 26 czerwca, a ich koszt to ok. 450 tys. zł. Ulica zyska nowa nawierzchnię, wyremontowane zostaną miejsca postojowe. Roboty będą realizowane odcinkowo, w czasie prac brak możliwości parkowania na danym odcinku.

Z kolei na ul. Grębałowskiej ruszył remont chodnika (od budynku nr 12 do 20). Prace potrwają do 23 czerwca, a ich koszt to ok. 130 tys. zł. W związku z remontem lokalne zmiany w organizacji ruchu.