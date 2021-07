Kraków. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 1 na ostatniej prostej [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy: w maju 2020 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji. Szacowany koszt budowy wynosi 5,6 mln zł. Mimo pandemii prace idą zgodnie z planem. Powstają nowe boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz dwa korty do tenisa. Na terenie kompleksu będzie również czterotorowa bieżnia, rozbieg do skoku w dal, rzutnia i koło do pchnięcia kulą. Nie zabraknie siłowni na wolnym powietrzu z urządzeniami do crossfitu. Będą wydzielone miejsca do gier planszowych, piłkarzów oraz tenisa stołowego.

Dotychczasowe boiska nie były w najlepszym stanie i z pewnością nie ułatwiały młodym sportowcom uprawiania sportu. Uczniowie zdobywają od wielu lat czołowe miejsca we współzawodnictwie sportowym. Zebrali pokaźną ilość medali, pucharów oraz dyplomów. Nowy kompleks będzie jednym z najnowocześniejszych i dobrze wyposażonych wielofunkcyjnych, kompleksów sportowych.

Powstaną nowe chodniki, drogi dojazdowe, instalacja elektryczna, elementy małej architektury, stojaki na rowery, ławki. W ramach programu rewitalizacji boisk przyszkolnych, inwestycje prowadzi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.