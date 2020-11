Kraków. Od 3 listopada otwierają cmentarze, ale nie będzie dodatkowych kursów tramwajów i autobusów

Od 3 listopada cmentarze mają zostać otwarte. Wielu krakowian wybierze się więc na nekropolie, by odwiedzić groby bliskich. Miasto nie przygotowało jednak specjalnej oferty komunikacji miejskiej w najbliższych dniach. Urzędnicy mają jednak przyglądać się sytuacji i jeżeli będzie trzeba, to wzmocnią kursy tramwajów i autobusów na mocno obciążonych liniach.

- W najbliższych dniach nie planujemy wzmocnień linii tramwajowych i autobusowych - podkreślają w krakowskim magistracie. Przypomnijmy, że miasto przygotowywało komunikację w związku z tegorocznym dniem Wszystkich Świętych. Dodatkowe tramwaje i autobusy miały kursować do krakowskich cmentarzy 31 października (sobota) i 1 listopada (niedziela). Planowano, że w tym okresie na ulicach miasta będzie jeździć o ok. 70 tramwajów i niemal 140 autobusów więcej niż jest to w zwykły dzień sobotni czy świąteczny.

Wszystko miało być po to, aby w okresie Wszystkich Świętych zapewnić mieszkańcom i osobom przyjezdnym dojazd na groby najbliższych z zachowaniem jak największego dystansu. Z cmentarza Batowice autobusy miały odjeżdżać nawet co 45 sekund, a tramwaje z cmentarza Rakowickiego co 1,5 minuty i z pętli Wzgórza Krzesławickie obok cmentarza Grębałowskiego co ok. 2 minuty.

Na krakowskie cmentarze miały być wysyłane najpojemniejsze wagony tramwajowe i autobusy MPK, w pierwszej kolejności: niskopodłogowe Krakowiaki (najdłuższe w Polsce tramwaje o długości ponad 43 metrów), drugie pod względem długości wagony, czyli Lajkoniki oraz wagony Bombardiera o długości ponad 32 m, a także potrójne składy wagonów 105Na i autobusy przegubowe o długości 18 m. W związku z konferencją prasową premiera Mateusza Morawieckiego zorganizowanej 30 października, na której poinformował między innymi o zamknięciu cmentarzy od 31 października do 2 listopada, w magistracie szybko podjęto decyzję, że komunikacja miejska w tym czasie będzie funkcjonowała według normalnych weekendowych rozkładów jazdy. Podkreślano również: "Z uwagi na to że informacja o zamknięciu cmentarzy została podana do informacji publicznej bardzo późno, operator nie będzie w stanie ściągnąć wszystkich informacji z przystanków". Wstrzymane zostało też wdrażanie tymczasowej organizacja ruchu w rejonie cmentarzy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował za pomocą Twittera, że w stolicy 1 mln zł kosztowało przygotowanie komunikacji miejskiej i nowej organizacji ruchu w związku z dniem Wszystkich Świętych. To więc fundusze, które musiano tam spisać na straty w związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy.

Zapytaliśmy, jakie z tego powodu straty są w Krakowie? - Miasto całościowo nie poniosło strat związanych z rządowymi decyzjami. Przygotowanie projektu organizacji ruchu nie kosztowało nic - zrobili to pracownicy wydziału miejskiego inżyniera ruchu Urzędu Miasta Krakowa, bez zlecania firmie zewnętrznej - wyjaśniają w magistracie. Teraz, od 3 listopada, cmentarze znów zostaną otwarte. Krakowianie na razie nie mają jednak co liczyć na zwiększenie kursów tramwajów i autobusów w kierunku nekropolii. - Tak jak do tej pory, w razie potrzeby przewoźnicy będą kierować dodatkowe kursy na najbardziej obciążone linie - tę sytuację będziemy obserwować i reagować na bieżące zapotrzebowanie. Niezmiennie apelujemy o rozłożenie wizyt na cmentarzach na najbliższe tygodnie - zaznaczają w urzędzie. Cmentarze komunalne w Krakowie to: Cmentarz Rakowicki, Podgórski, Stary Podgórski, Prądnik Czerwony, Grębałów, Mydlniki, Bronowice, Wola Duchacka, Prokocim, Pychowice, Kobierzyn –Lubostroń, Maki Czerwone.

Cmentarze komunalne w Krakowie w okresie jesienno-zimowym otwarte są codziennie w godz. 7-18, 3 listopada 2020 r. w godz.7-20. Wizyty na cmentarzach objęte są reżimem sanitarnym w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Do ogólnych zasad przemieszczania się obowiązujących na terenie miejsc publicznych, w tym cmentarzy należą m.in. następujące ograniczenia, zakazy i nakazy:

- obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na terenie cmentarzy;

- nakaz zachowania odległości minimum 1,5 m pomiędzy osobami;

- W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;

- obowiązuje zakaz organizacji uroczystości okolicznościowych w tym konsolacji.