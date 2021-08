Kraków. Odbyły się uroczystości z okazji Dnia Solidarności i Wolności [ZDJĘCIA]

Jak co roku uczestnicy spotkali się przed Katedrą Wawelską, aby wziąć udział w modlitwie. Msza św. koncelebrowana przez metropolitę krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego rozpoczęła się o godz. 17.30.

Arcybiskup odwołał się do homilii ks. prof. Józefa Tischnera wygłoszonej w czasie I Zjazdu „Solidarności” w gdańskiej hali Olivia. – „Solidarność” wyrosła z solidarnego czuwania polskiego narodu – mówił metropolita krakowski podkreślając, że było to pokłosie papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 r. – „Solidarność” była dziełem narodu. Wspólnym dziełem – podkreślał.

– Dzisiaj, kiedy patrzymy także na wypadki ostatnich dni, rozumiemy najpierw co znaczy czuwanie nad Polską. Żeby Polska była Polską i żeby Polska była polska – mówił abp Marek Jędraszewski. Zwrócił też uwagę na konieczność czuwania nad słowem, prawdą, chrześcijańskimi korzeniami narodu, niedzielą wolną od pracy. – Czuwanie nad niedzielą jest czuwaniem nad człowiekiem złączonym z Bogiem. Gdzie Boga nie ma, tam zanika człowiek – mówił i podkreślił, że to czuwanie w najbliższym czasie musi być bardzo intensywne.